Paul Newman og Joanne Woodward gjorde det i 1958. Frank Sinatra og Mia Farrow i 1966, og Britney Spears og Jason Allen Alexander i 2004: Blev gift i Little White Wedding Chapel i Las Vegas.

Siden 1951 er omkring 800.000 par fra alle dele af kloden blevet gift netop her. Hvis alle tider er optaget, mens man opholder sig i forlystelsesbyen i Nevadas ørken, er der dog mange andre muligheder for at blive gift i byen. Og endnu én er netop kommet til.

High Roller, det 167 meter høje pariserhjul midt på hovedgaden The Strip, har lanceret en række bryllupspakker. I dem alle indgår, at man bliver viet i en af hjulets kabiner. Billigste pakke koster cirka 6000 kroner. Brudeparret disponerer over en privat kabine i 30 minutter, og der er plads til 10 personer.

Dyreste pakke koster godt 25.000 kroner. Heri indgår bryllupsplanlægger, limousinekørsel, brudebuket, fotograf m.m. (thor)