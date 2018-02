Middelfart: Da klokken slog 10 lørdag formiddag, fik Middelfart en ny butik. Den var længe ventet, og flere handlende, ja, faktisk ret mange, valgte at stå i kø foran den nye butik, for at være blandt de første kunder.

Det er butikken Normal, der nu har slået sig ned på Nytorv i Middelfart, og her kan du få helt normale varer, som du bruger i din dagligdag. Hårshampoo i utallige varianter, hårfarve, rengøringsmidler, skønhedsprodukter, ketchup, chiafrø, nødder, tefiltre, fødselsdagskort og meget, meget mere.

Foran butikken blev der uddelt goodiebags, t-shirts og smagsprøver.

Det var også et ret glad og overvældet butikschef, der slog dørene op til den nye butik og bød alle indenfor.

- Jeg havde håbet på, at der ville være mange her. Jeg er faktisk overrasket over, at folk gider at være her klokken 10 på en lørdag, siger Line Møller, der fremover skal bestyre butikken på det nye torv.

Hun vidste dog godt, at interessen for Normal-butikken var stor:

- Folk har gået og kigget ind ad vinduerne i to uger, siger hun.