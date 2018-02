De 15 finalefotos, som ses her på siden, ligger også på facebook.com/MagasinetRejser - og det er alene op til facebookbrugerne at afgøre, hvem der skal løbe med hæder og præmier. Gå ind på siden og afgiv din stemme. Dermed får du også selv chancen for at vinde, idet vi blandt alle, der har stemt, trækker lod om et gavekort på 5000 kroner til brug hos Bravo Tours.

Til vinderen i hver kategori er der et gavekort på 5000 kroner, og til nummer to er der et gavekort på 2500 kroner.

De 15 finalefotos, som ses her på siden, ligger også på facebook.com/MagasinetRejser, og det er alene op til facebookbrugerne at afgøre, hvem der skal løbe med hæder og præmier. Gå ind på siden og afgiv din stemme. Dermed får du også selv chancen for at vinde, idet vi blandt alle, der har stemt, trækker lod om et gavekort på 5000 kroner til brug hos Bravo Tours.

Jysk Fynske Medier kårer vinderne i forbindelse med Skandinaviens største rejsemesse, Ferie for Alle, i MCH Messecenter Herning 23.-25. februar, men de får også direkte besked. Kåringen finder sted på udlandsscenen i hal M søndag klokken 14.30.

Du kan i øvrigt også møde repræsentanter for Jysk Fynske Medier i hal M på stand 9464.