Lærernes forhandlinger med staten og Kommunernes Landsforening (KL) om lærernes arbejdstid er ikke gået i stå.

Det siger Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), som er kommunernes chefforhandler i de offentlige overenskomster.

- Det er min helt klare opfattelse, at det gensidigt er aftalt, at nu tager vi en tænkepause, siger Michael Ziegler.

Men formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen siger på DLF's hjemmeside, at det er gået i stå, fordi arbejdsgiverne afviser DLF.

Arbejdsgiverne kalder lærernes krav "ufleksible", og "de passer ikke til folkeskolen", mener Anders Bondo Christensen.

- Jeg vil gerne advare meget kraftigt mod, hvad der siges om dette og hint i forhandlingsrummet. Og nu vil modparten ikke dette, siger Michael Ziegler.

- Det er gift for forhandlingerne, hvis vi begynder at forhandle i det offentlige rum. Jeg kan bare sige: Jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes. Vi har stor vilje til at forsøge at lande en overenskomst med lærerne.

I 2013 vedtog Folketinget strammere regler for lærernes forberedelse, da Thorning-regeringen stoppede lærerkonflikten. Siden er reglerne justeret ved en overenskomst i 2015, siger Michael Ziegler.

- Selvfølgelig kan der ændres i det regelsæt, hvis parterne kan blive enige. Det er en almindelig overenskomst, siger KL's chefforhandler.

Striden står centralt, da de andre offentlige fagforeninger ikke forhandler, før lærernes arbejdstid er løst. Men Michael Ziegler har intet sortsyn.

- Nu er jeg et optimistisk menneske. For mig handler det altid om at finde veje og løsninger til at opnå nogle kompromis'er. Og selvfølgelig undgå at vi får hverken konflikt eller storkonflikt, siger Michael Ziegler.

Tænkepausen kan hive parterne i land inden fristen 1. marts, mener han.

- Det er før set i verdenshistorien, at man må tage en tænkepause et par uger fra målstregen, siger Michael Ziegler.