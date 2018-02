Og skal Vollsmose have nyt navn, så skal det ske som en belønning for nye og bedre tider.

Men intet af det rækker, mener Dansk Folkeparti, der hverken er begejstret for de røde eller blå Vollsmose-planer, understreger Pernille Bendixen, politisk ordfører for Dansk Folkeparti.

Vollsmose er i den grad igen i vælten. Radikales Morten Østergaard flyttede i denne uge midlertidigt ind, statsministeren har varslet et opgør med ghettoer og barsler med et politisk udspil. En ny helhedsplan - primært vedtaget af røde byrådsmandater - skal fysisk åbne området. Og i Odense har Venstre netop lagt fire konkrete forslag frem, der skal vende udviklingen i den omdiskuterede bydel: Boligblokke skal rives ned, hver tredje bolig skal sælges som ejerlejlighed, unge skal have mentorer, og området skal have nyt navn.

Både Konservatives Søren Windell og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har bebudet, at der er brug for politisk at sætte sig sammen og tage et kig på langsigtede løsninger. For Vollsmose skal ikke være en varig politisk kampplads eller en evig kastebold.

Rahbæk Juel har forklaret, at han efter vinterferien vil tage initiativ til at samle byrådets partier for at se, "om der i det nye byråd er en fornyet dynamik og vilje til at sætte endnu større mål for Vollsmose".

- Første skridt er at sætte os sammen i et lokale og tale om, hvor vi vil hen og hvorfor, mener borgmesteren.

Det lokale vil Pernille Bendixen og Dansk Folkeparti gerne med ind i.

- Vi er til at tale med i forhold til at støtte enten den ene eller den anden helhedsplan, siger hun.

- Og der, hvor vi føler os mest imødekommet, der giver vi vores støtte.