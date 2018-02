Hun vil ikke levere hverken facitliste eller nogen løftede pegefingre. Og egentlig deler hun slet ikke børneminister Mai Mercados (K) opfattelse af, at det står skidt til med opdragelsen. Alligevel har 38-årige Louise Gjervig Lehn taget imod en af 11 pladser i panelet i Mercados netop lancerede børneopdragelsesdebat. Som Odense-mor og formand for Forældrenes Landsforening håber hun at få ministeren til for eksempel at se sammenhængen mellem velopdragede børn og gode normeringer.