Opdateret kl. 13.18: Togene kører igen ml. Ringsted og Roskilde

En ældre mand er lørdag morgen død efter at være blevet ramt af et tog ved Borup Station på Sjælland. Midt- og Vestsjællands Politi oplyste lørdag formiddag på Twitter, at det på grund af påkørslen var nødvendigt at stoppe togtrafikken i en længere periode.

Der blev i stedet indsat busser mellem Roskilde og Ringsted. Det betyder, at der lørdag er opstået forsinkelser i togtrafikken mellem Fyn og Sjælland.

Kort efter klokken 13 oplyser DSB på Twitter, at der atter kan køres med tog mellem Roskilde og Ringsted. Ifølge DSB skal passagererne dog fortsat regne med forsinkelser på cirka en time mellem landsdelene.

"Vi arbejder på at få tog og personale på plads, så vi kan køre til tiden igen - og vi forventer igen at køre efter planen fra cirka klokken 17," oplyser DSB lørdag eftermiddag.

Hvis man som togpassager bliver mere end 30 minutter forsinket, kan man benytte sig af DSB's Rejsetidsgaranti.

Du kan følge med i den aktuelle trafiksituation på DSB's hjemmeside og på Rejseplanen.dk.

Siden nytår har der på Fyn været tre personpåkørsler, som har påvirket togtrafikken, og derudover er de rejsende på Fyn blevet ramt af en påkørsel ved Valby, som også resulterede i forsinkede tog.