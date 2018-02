Bogense: Da en ung mand på 19 år fredag aften ville krydse Odensevej ved Harritslevvej for at nå over til et busstoppested, blev han ramt af en 63-årig mandlig bilist fra Bogense. Han kunne med stor sandsynlighed ikke se den 19-årige, som var klædt i sort.

Personer fortalte til Fyens Stiftstidende fredag, at han kom gående i siden af vejen, men Fyns Politi teori er, at han er blevet påkørt ved at krydse vejen.

- Det er den oplysning, som jeg har fået i går, og så må det stå til troende, siger Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi.

Bilisten ikke kørte mere end 80 kilometer i timen og overskred dermed ikke nogen hastighedsgrænser. Den den unge mand kom voldsomt til skade., og fredag aften klokken 22 var han i en yderst kritisk tilstand og blev indlagt på Odense Universitetshospital med blandt andet kraniebrud.

Om han har fået det værre eller bedre siden da, ved vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede ikke.

- Der er ikke noget nyt på denne sag siden i går. Vi kan næsten sige, at intet nyt er jo sådan set godt nyt i denne her situation.