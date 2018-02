To 20-årige mænd blev fredag aften anholdt og bl.a. sigtet for vold mod en betjent, da de nægtede at forlade en fest i Kværndrup.

Kværndrup: To mænd på 20 år blev fredag aften anholdt og sigtet for at hindre politiets arbejde. Den ene blev også sigtet for vold mod en betjent, oplyser Fyns Politi.

Mændene havde ifølge politiet fredag aften indfundet sig ved en privat fest i Kværndrup, selvom de ikke var inviteret. Da det ikke lykkedes værterne at få mændene til at forlade stedet, blev politiet tilkaldt, men patruljen, som kom frem til adressen, havde heller ikke held med at forklare mændene det formålstjenlige i, at de forlod festen.

Tværtimod opstod der ifølge vagtchefen hos Fyns Politi tumult, da betjentene bad de to mænd om at gå. Mændene satte sig kraftigt til modværge, og en af dem slog ifølge politiet en betjent i ansigtet med en knytnæve.

Mændene blev derefter begge anholdt. De bliver ikke krævet varetægtsfængslet, oplyser Fyns Politi.