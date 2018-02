Håndboldspilleren Fie Woller skal også i næste sæson spille for SG BBM Bietigheim i Bundesligaen.

Det regerende tyske mesterhold meddeler på sin hjemmeside, at den 25-årige danske landsholdsspiller bliver i klubben til sommeren 2019.

Fie Woller skiftede for lidt over et år siden til Bietigheim fra FCM Håndbold.

Den tyske klub, der ligger nummer to i Bundesligaen, trænes af danske Martin Albertsen.

Bietigheim har også Fie Wollers tvillingsøster, Cecilie Woller, samt Mia Biltoft og Mille Hundahl som dansk islæt i truppen.

Bietigheim er med i Champions League, hvor klubben kom videre fra det indledende gruppespil og nu er med i hovedrunden.

Her ligger klubben dog næstsidst i gruppe 2 med to point for seks kampe, og Bietigheim har fire point op til fjerdepladsen, der giver adgang til kvartfinalerne.