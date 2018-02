Nordfynske håndboldspillere lukkede kun tre mål ind i de første 20 minutter af fredag aftens opgør mod Ajax og endte med at vinde 30-25 over nummer fem i rækken.

Håndbold: Otterup HK hentede fredag aften to meget vigtige point mod Ajax København på den svære udebane i Bavnehøj-Hallen. Med sejren har fynboerne nu kontakt med midterfeltet i 1. division, og - hvad der er ligeså vigtigt - Otterup-spillerne drog for København med et gigantisk mentalt boost. I øvrigt så tabte HØJ på en fredag aften, hvor alt altså gik Otterups vej.

Det var to spektakulære point, Otterup hentede hjem til Fyn. Efter 20 minutter førte fynboerne således med 13-3 - hjemmeholdet havde altså kun fået lov til at score tre gange. Ved pausen var føringen på ni mål - 17-8.

Anden halvleg fik et noget mærkværdigt forløb. Seks minutter inde i halvlegen var Otterup foran med 11 mål - 21-10 - men små 10 minutter senere var forspringet skrumpet til seks mål - til 22-16 - og cheftræner Daniel Nielsen måtte tage timeout. Fynboerne var til dels presset af et offensivt forsvar fra Ajax.

Selv om Ajax fik halet et enkelt mål mere ind på Otterup, var den fynske sejr reelt aldrig i fare i slutfasen. Fynboerne fik dukket nummer fem i divisionen - på udebane.

Otterup tabte det omvendte opgør på hjemmebane med 15-16.

Mats Gordon Krog blev den store målsluger for Otterup i Bavnehøj-Hallen med otte scoringer - heraf to på straffekast. Simon Omme nettede fem gange - heraf to gange på straffekast.