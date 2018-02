Ishockeyligaen

Ishockey: Foran 1622 tilskuere i den fynske isarena tabte Odense Bulldogs 2-3 efter overtid til Rungsted i fredagens vigtige duel i kapløbet om den sjetteplads, der giver adgang til slutspillet.

Det ene point, som Odense Bulldogs får for det uagjorte resultat i ordinær tid, kan dog vise sig at være betydningsfuldt. Et regulært nederlag ville have betydet, at Rungsted ville være blot to point efter. Nu har Bulldogs trods alt fire point ned til Rungsted på syvendepladsen, og da Rødovre tabte 2-5 hjemme til Frederikshavn, rykker Bulldogs op på femtepladsen, et point foran Rødovre med fem kampe igen.

Odense Bulldogs-Rungsted 2-3 (1-1, 1-1, 0-0, 0-1) Ishockeyligaen

Mål: 1-0 Dale Mitchell (11.20). Assist: Søren Nielsen og Nick Walters.



1-1 Marcus Nielsen (14.14). Assist: Gustav Green.



2-1 Rasmus Bjerrum (22.25). Assist: Ned Lukacevic og Nick Walters.



2-2 William Boysen (31.53). Assist: Brendon Nash og Robin Bergman.



2-3 Morten Green (62.40). Assist: Mathias Røndbjerg.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 2 x 2 min. Rungsted: 5 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Rasmus Bjerrum. Rungsted: Morten Green.



Dommere: Jacob Grumsen og Michael Nielsen.



Tilskuere: 1622.



Næste kamp: Søndag 11. februar kl. 13.00: Herlev Eagles-Odense Bulldogs.

Odense Bulldogs var fra kampens start opsat på at vaske 0-7-nederlaget fra pokalsemifinalen for tre uger siden væk. Denne aften på fynsk is havde Bulldogs styr på markeringerne i forsvaret over for Rungsteds offensive armada, hvor profiler som Brandon Nash, Nikolaj Rosenthal og Morten Green blev holdt fra de store chancer.

Det gamle mantra om pucken på mål gav pote midt i første periode.

Bulldogs angreb Rungsteds mål med flere skud i samme angreb, og en retur fra målmand Kevin Lindskoug blev opsnappet af Odenses mest populære canadier.

Dale Mitchell stod klar foran mål og klappede pucken ind til 1-0 foran de begejstrede fans på den tætpakkede endetribune.

Rungsted udlignede seks minutter før periodepausen, da Marcus Nielsen udnyttede et lidt for passivt fynsk forsvar og scorede til 1-1 hos Robin Rahm.

Rungsted løb ind i en del udvisninger, og det blev straffet i starten af anden periode. I et flot powerplay driblede Rasmus Bjerrum sig fri og scorede til 2-1.

Et par minutter efter havde Bjerrum chancen for at blive dobbelt målscorer, men hans skud ramte stolpen.

Kaptajn Jacob Johnston var også tæt på at score til 3-1 midt i perioden, men canadierens glimrende skud ramte overliggeren.

I stedet udlignede Rungsted på et rapt angreb, hvor William Boysen i fri position scorede til 2-2.

Ned Lukacevic og Rasmus Bjerrum havde et par gode muligheder for Bulldogs i tredje periode, men Rungsted var også tæt på med et stolpeskud fire minutter før tid, hvor Robin Rahm efterfølgende fik kastet sig ned og blokeret pucken ved at lægge sig fladt på ryggen.

Dale Mitchell var tæt på inde foran med 10 sekunder igen af den ordinære kamp, men vi skulle ud i overtid for at finde en afgørelse.

I overtiden spiller man kun tre mod tre, og den gode plads på isen var Rungsted bedst til at udnytte. Morten Green blev matchvinder med scoringen tre minutter inde i overtiden.