Hvad gør din butik til noget helt særligt?

- Vi byder vore kunder velkommen indenfor og møder dem i øjenhøjde, med imødekommenhed, interesse og et stort smil. Vi sætter stor pris på at give en ærlig og behagelig betjening til vores kunder, med den bedste baggrundsviden om vore produkter. Man er hjertelig velkommen til også bare at komme og kigge eller spørge til vores produkter. Vil vores kunder have vores ærlige mening, så får de den. Vi pakker ikke noget ind - andet end gaverne, griner Louise Halken.

Guldsmed Domino Åbningsår: Louise Halken overtog butikken 1. november 2005.



Ejer: Louise Halken.



Målgruppe: Den primære målgruppe er de lokale kunder og opland, altså de 12-80-årige. Butikken sælger til mange konfirmander, og derudover er der også stor afsætning på herresmykker.



Vareudbud: Ting til dåb, konfirmation, vielser og til kærestegaver. Det er mest smykker men også ure. Smykkemærkerne er bl.a. Christina, Scrouples, Susanne Friis Bjørn, Heiring og Joanli Nor. Urmærkerne i butikken er Festina og Bering.



Del af kæde: Blev for to år siden del af kæden Jewel, så butikken står stærkere, også i forhold til de store brands.



Webshop/hjemmeside: Guldsmeddomino.dk men ikke en webshop. Louise Halken vil gerne koncentrere sig om den personlige betjening og rådgivning i butikken.



Antal ansatte: Louise og Henriette Steensgaard, der begge er faguddannede, samt Winnie Johansen som hjælper til i butikken. Louise har uddannet fire elever, siden hun overtog butikken, og har planer om at få endnu en elev i 2018.

- Når vi er på messer for inspiration og indkøb, så står vi ofte i den situation, at vi finder smykker, som passer perfekt til vores stamkunder. Så køber jeg det hjem til butikken, og så er det jo rigtig sjovt at opleve, at smykkerne bliver solgt til netop de kunder, jeg købte hjem til.

- Vi arbejder hele tiden med at forbedre os, vi tjekker op på og ændrer vores udstillingsvinduer, udvikler vores sortiment og forretningen generelt. Der bliver fostret mange gode og ofte spontane ideer, hen over bordet i baglokalet. Og pigerne er ikke blege for selv at trække i arbejdstøjet, når butikken skal have endnu en "make-over". Så går de i gang med maling og etablering af en "ny" og spændende butiksindretning. Vore kunder bakker os så meget op, og de er nysgerrige på, hvad vi har gang i. De er så søde til at komme med feedback til os, når vi laver nyt, så det er bare skønt at opleve, sige Louise.

- Det giver os en dejlig og positiv energi tilbage. Vi synes jo også, det er supersjovt og spændende at lave butikken om, så det er absolut ikke sidste gang, vi gør det. Der er altid mange ideer oppe og vende, da vi hele tiden forsøger at være nytænkende, og det sidste tiltag vi har lavet, er til de kommende konfirmander. De kan komme ind i butikken og få lavet deres ønskeseddel - det sker torsdag 8. februar klokken 15-18. Vores kunder er glade for at komme hos os, og vi har også kunder fra Svendborg og Odense. De er tit overraskede over det store udvalg af varer, vi har i butikken, for det oplever de ikke i deres hjembyer. Derudover er de vilde med det hyggelige miljø, vi har i Faaborg. Vi sælger ikke kun smykker og ure, men er også behjælpelige med at reparere og lave om-forandring af smykker, isætning af sten, polering og indgravering, som jeg selv påtog mig for fire år siden. Vi har f.eks. mange kunder, der kommer ind forbi for at få gamle vielsesringe lavet til et nyt smykke.

Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken?

- Den værste oplevelse var 4. november 2014. Det husker jeg, som var det i går. Vi havde røveri ved højlys dag, det var rystende. Vi var tre ekspedienter i forretningen den formiddag, og så kommer der en mand ind, som ikke var herfra byen. Han ville kigge på en guldkæde, og vi er her to ekspedienter til at hjælpe, måske fordi vi allerede her havde en snert af bekymring over situationen. Han vælger dog at gå herefter, og jeg sætter varerne tilbage. Da han havde rigtig meget parfume på, valgte vi at åbne døren, for at lufte lidt ud. Herefter vender han tilbage til forretningen, med ønsket om at se de respektive guldkæder en gang til. Disse finder vi frem til ham, og pludselig rækker han resolut ud efter kæderne, jeg står med i hånden, og jeg kæmper for at rive dem til mig igen. Desværre lykkedes det ham at flå kæderne fra mig, og han stormer herefter ud af butikken.

- Jeg kan bare mærke nu, hvor påvirket jeg bliver, bare af at fortælle dig historien, siger Louise.

-Det var simpelthen forfærdeligt at opleve. Min kollega er snarrådig til at trykke på panikknappen i butikken, mens vi andre to løber efter gerningsmanden ud på gaden, og jeg kan huske, jeg råber og skriger af mine lungers fulde kraft, at nogen skal hjælpe. Heldigvis er der to seje håndværkere, som sætter efter tyven og pågriber manden, som har gemt sig under en busk nede ved Sundsøen. Desværre er der intet spor af guldkæderne, hvorfor politiet og hundepatruljen efterfølgende konkluderer, at det har været en bestillingsopgave, og at der derfor har været en medgerningsmand i bil, som smykkerne har været afleveret til i forbindelse med flugten.

- Denne oplevelse har gjort, at pigerne i dag ikke kun har overfaldsalarm i butikken, men også bærer en på sig hele tiden. Vores kunder har været fantastiske og støttende i forløbet bagefter. De kan faktisk mærke, hvis vi har en kunde, der af en eller anden årsag gør os utrygge, så bliver de stående i butikken og afventer. Det er simpelthen fantastisk, at vi er sådan et fasttømret samfund, der hjælper hinanden, det er guld værd.

Hvad er en god handel, set med dine øjne?

- En god handel har intet med prisen at gøre, for når kunden er tilfreds og har en wauw-oplevelse, så bliver vi så glade, og den glæde lever vi højt på længe. Det er rigtig vigtigt at kunne glædes på andres vegne.

Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- At vi har et begrænset personale i butikkerne, for det gør os sårbare i forhold til afvikling af ferie og ved sygdom. Rosengårdcentret er en trussel for os, men kun når det regner, griner Louise.

- Jeg har tidligere arbejdet i Rosengårdcentret, og ser det bestemt ikke som en trussel, for vi har det store udvalg i varer og en fantastisk god service, og her kan de ikke matche os, er min erfaring.

Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

- Der er brug for nogle flere butikker, så vi har det hele i byen. Det er bl.a. småbørnstøj som f.eks. Name It og teenagetøj som f.eks. Vero Moda. Vi har alt i Faaborg, men vi, der har børn, mangler nogle flere valgmuligheder, så vi ikke behøver at køre et andet sted hen at handle. Vi skal have hele byen med i det gode samarbejde, vi skal blive ved med at have lyst og energi til at tænke i nye tiltag. Vi er også nødt til at tage chancer og tage nye brands ind.

Hvad laver du efter lukketid?

- Butikslivet er en livsstil for mig og ligger i blodet. Mens jeg har haft butikken her, har jeg fået mine to skønne piger på 8 og 10 som, sammen med kæresten, betyder alt for mig. Og butikken, den ser jeg faktisk som mit tredje barn, for når jeg ikke er sammen med familien, så drejer det sig om butikken. Når jeg en sjælden gang har en fridag, tager jeg gerne rundt til andre byer for at samle fornyet inspiration til butikken. Derudover er jeg med i en netværksgruppe af guldsmede, hvor vi fire gange årligt mødes til sparring og ideudveksling.

Billedtekst: (ved disken)

Billedtekst: (ved skærm)