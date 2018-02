Løb

Du skal selv tilmelde dig som løber til Royal Run og vælge, om du vil deltage i distancen på en mile (1,6 km) eller distancen på 10 km

På 10 km-distancen er der en tidsramme for gennemførelse på to en halv time, hvilket betyder, at det faktisk kan lade sig gøre at gennemføre distancen gående. Det er således op til den enkelte, om man løber hele distancen, dele af distancen, eller går hele distancen. /EXP