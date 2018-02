SIF Ansager fra det vestjyske stillede til klø i Dalumhallen, men et ungt pænt spillende jysk hold forsøgte kampen igennem at spille sig til chancer uden at trække tempoet ud. Fra DHG's side var der stort cadeau til Ansager for at være med til at skabe en god kamp.

DHG stillede med et bedre hold, og satte turboen på fra start. På hurtige kontraer og tempo i såvel forsvar som angreb var DHG efter ti minutter foran med 8-1. I resten af kampen kom Ansager meget bedre med uden at komme i nærheden af sejr. DHG-Træner Lene Borg kunne bruge hele holdet med den store bredde og kunne blandt andet glæde sig over intensitet kampen igennem, og at alle markspillere kom på scoringslisten. (KAI)