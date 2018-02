Og så behøvede favoritten ikke engang spurte. Men som for at sætte et punktum for sin deltagelse, gjorde han det alligevel og slog det felt, han havde sat med to omgange.

NM i banecykling 2018 Der er masser af banecykling tilbage af de nordiske mesterskaber på Odense Cyklebane. Lørdag er der cykling fra klokken 9, og her skal de første discipliner i omnium køres. lørdag er også dagen, hvor den nordiske mester i den klassiske bane-disciplin keirin skal findes. Søndag køres ligeledes fra klokken 9. Her står den på pointløb, team sprint og parløb. Det fulde program kan findes på odensecyklebane.dk.

Cykling: Det var især en mand, publikummet i Thorvald Ellegaard Arena var kommet for at se, da de nordiske mesterskaber i banecykling blev skudt i gang fredag. Den tidligere OL guldvinder i omnium Lasse Norman Hansen var nemlig til start i disciplinen scratch. Og hjemmebanefavoritten gav da også publikum en opvisning, da han smadrede konkurrenterne i suveræn stil.

- Jeg ville gerne køre sjovt cykelløb, sagde vinderen efter løbet, mens han rullede af.

- Jeg prøvede at lade være med at molestrere det hele fra start. Jeg kendte Anders Oddli fra andre løb, og jeg vidste, at han godt kunne følge mine små ryk. Så i stedet for kørte jeg et hårdt angreb. Jeg synes, jeg havde godt styr på dem, sagde Lasse Norman, som var glad for at køre på hjemmebanen i Odense.

- Da jeg hørte, at der var nordiske mesterskaber her, ringede jeg til Claus Rasmussen og hørte, om der var noget, jeg kunne stille op i. Og det er bare fedt at være hjemme og hilse på mine barndomsvenner ved starten og give tilbage til dem, der har kæmpet for at få en bane her i byen, sagde han.