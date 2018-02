Der kommer flere farver på paletten, når man giver sig tid til at tale rigtigt med folk, har Morten Østergaard erfaret, efter tre dage i Vollsmose. Det er blevet tydeligt for den radikale leder, at det er i skolerne og daginstitutionerne, man skal sætte ind i kampen mod parallelsamfund.

- Her fik drengene at vide, at de ikke måtte slå til, og det er jeg glad for, smiler han.

Fredag er sidste dag af Morten Østergaards tre dage lange besøg i Vollsmose og inden fodboldtræningen tager partilederen sig tid til at gøre status.

- Det er klart, at man bliver mere nuanceret efter sådan et besøg. Man er nødt til at finde nogle flere farver på paletten til at beskrive stedet. Jeg har fået en fantastisk modtagelse, og det har vist sig, at folk gerne vil snakke. Folk har accepteret mit ærinde har været noget andet, end når vi politikere ellers kommer på lynvisit. Der har været tid til at sludre og blive hængende lidt længere, fortæller Østergaard, der synes han tager særligt to pointer med sig fra Vollsmose.

- Det er blevet klart for mig, at der er to typer problematikker. Den ene handler om børn og unge og deres familier, hvor der er behov for en indsats hele vejen rundt, og den anden er den lidt mere brede problematik om integration. Det har slået mig, at mange af de mennesker, jeg har talt med også ønsker for deres børn, at de skal være en del af de danske samfund. Jeg talte med en mand på Bøgetorvet, der var ked af, at hans butik skal lukke. Han overvejede en skole til sit barn, hvor der er flere etniske danskere end den helt lokale skole. Det siger mig, at vi er nødt til at blande eleverne mere, men også at det ikke nødvendigvis er noget vi skal gøre imod beboerne med med dem. I en daginstitution, jeg har besøgt, have omkring halvdelen af børnene problemer, og det er en børnehave, der ikke får særlige midler til deres indsats. Det er ikke holdbart, siger Morten Østergaard.