En ung mand, der løb over vejen, blev ramt af en bil lige uden for Bogense fredag aften.

Opdateret med nye oplysninger om den unge mands tilstand.

Harritslev: En ung mand på cirka 18 år kom fredag aften alvorligt til skade, da han ville krydse Odensevej ved Harritslevvej for at nå over til et busstoppested. Hans tilstand var fredag aften klokken 22 yderst kritisk.

Den unge mand, der var klædt i sort tøj, blev ramt af en bil.

Bilisten, en 64-årig mand, kunne med stor sandsynlighed ikke se manden, han kørte heller ikke mere end de 80 kilometer i timen, der er tilladt på den lige strækning, oplyser vagthavende ved Fyns Politi.