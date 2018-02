Det har kunnet mærkes, at hvert tiende polititjenestemand er forsvundet fra Fyns Politi gennem de seneste tre år. Det erkender politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, der dog påpeger, at noget af arbejdspresset er blevet flyttet til nye, centrale enheder i politiet.

- Der har været en meget kraftig reduktion i medarbejderstaben. Det har vi vidst, for bevillingerne er gået tilsvarende ned. Men der er også forsvundet opgaver til de nye opgavefællesskaber som for eksempel Særlig Efterforskning Vest, som tager sig af mange krævende efterforskninger. Og vi har fået civile ind til at være køreprøvesagkyndige og tage sig af ATK (automatisk trafikkontrol, red.).

Som konsekvens af den smallere medarbejderstab og de store udlån af betjente til grænsen og København, var den dengang udskældte reorganisering en ren og skær nødvendighed af hensyn til borgernes tryghed, fortæller politidirektøren.

- Bevillingen er blevet mindre, og det var også årsagen til, at reorganiseringen var nødvendig. Vi var vildt pressede i tiden op til på grund af de opgaver, der fulgte efter terrorangrebet i København. Vi kunne se, at det ikke ville hænge sammen, og vi måtte prioritere det vigtigste først. Der skulle være et intakt akutberedskab, og vi skulle kunne komme hurtigt frem til borgerne.