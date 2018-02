Morud: Hvorfor tage hele vejen til Odense, når man kan gå i byen i sin egen by? Sådan tænkte Morud Borgerforening for to år siden, da man første gang arrangerede fest i Morud Forsamlingshus. Nu er det blevet tid til en tredje omgang den 3. marts fra klokken 21 til 01.

- Det handler om, at man spiser hjemmefra med nogle gode venner, og så går man i byen bagefter. Og i stedet for at tage til Odense, så går man rundt om hjørnet og danser og drikker drinks, ligesom hvis man var på et diskotek i byen, fortæller Tine Steendorph fra Morud Borgerforenings bestyrelse.

Til festen er der arrangeret livemusik med bandet In a few words, og så bliver der selvfølgelig serveret gode cocktails.

- Man får set nogle mennesker, som man ikke plejer at se, og man kan også invitere nogle venner, som måske kommer andre steder fra, fortæller Tine Steendorph og tilføjer, at gæsterne som regel plejer at være på den gode side af de 40, men at alle i øvrigt er velkomne.

Ved den første fest i 2016 var forsamlingshuset helt fyldt med 150 mennesker. I 2017 kom der lidt færre på grund af vinterferien, men nu håber borgerforeningen, at man kan fylde forsamlingshuset igen.

Det koster 125 kroner i indgang, men så er der også betalt for livemusik og lidt natmad i form af en minipizza.

Billetterne kan købes i Dagli'Brugsen i Morud.