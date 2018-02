Assens skal sikres mod fremtidige stormfloder, og det skal indtænkes kreativt i udviklingsplanen for Assens.

Assens: Assens' kystlinje skal i fremtiden kunne modstå uvejr af den slags, der statistisk set kun sker hvert 100 år, når der samtidig er taget højde for havvandsstigning. Der skal laves en ydre sikring, hvor Lillebælt møder kysten, har byrådet besluttet, og den skal kunne modstå vandstandstigninger på op til 2,5 meter. Valget stod mellem en indre og en ydre klimasikring. Den ydre vil sikre hele havneområdet, Næs-området og campingpladsen og prioriteres frem for den indre, der kun vil beskytte midtbyen. Den indre sikringslinje på 1,8 meter indarbejdes i forbindelse med større anlægsarbejder som nye kajanlæg og vejforløb i havneområdet og som rekreative løsninger og vil blive indtænkt i den kommende udviklingsplan for Assens by. Med i planen er også, at nybyggeri skal opføres med en sokkelhøjde på mindst 2,5 meter. Det gælder dog ikke garager, udhuse, drivhuse og lignende.

Flere ubekendte

Beslutningen om at prioritere det ydre værn er første skridt. Hvordan det skal udformes, og hvem der skal betale, er stadig to ubekendte. Man behøver dog ikke frygte en 1,7 kilometer lang og 2,5 meter høj mur langs kysten ud for Assens. Dels ligger landjorden generelt over vandniveauet, dels er der andre løsninger end en fast mur. Langs kysten vil det ofte være diger og stenkastninger. - Der er faste løsninger og mobile løsninger, og 2,5 meter er nogle steder måske kun en halv meter over vejniveau, gør formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V) opmærksom på. Det er langs sommerhusene på Næs, sikringen kommer til at virke mest markant, her lover Dan Gørtz, at man vil gå i dialog med ejerne om en løsning.

Venter på bekendgørelse