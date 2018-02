1 / 3

Lasse Tajmer, kulturchef, Tobaksgaarden, bosat i Assens-området med enkelte afstikkere siden 2005: At få by og havn til at spille mere sammen er en af de ting, jeg ville kaste mig over, når vi taler byudvikling. Få kultur, erhverv, bosætning og havn til at spille sammen. Der er eksempler på Fyn, både i Faaborg og Bogense, hvor man i skøn treenighed både har erhverv, kultur, liberalt erhverv, boliger og erhvervshavn, og hvor der skabes spændende miljøer ud af det. Og så skal vi udnytte de muligheder, der er i Assens som gammel købsted. Vi skal have skabt et centrum for denne kommune. Der skal være noget, der rager op og trækker folk til Assens, ikke bare bosætning også turisme. Det, der er godt i Assens, er også godt for de andre centerbyer. Det der sker i den nordlige del, af kommunen sker på grund af udvikling i Odense. Kommer der nye skatteborgere i den nordlige del af kommunen, er det også godt for Assens. Det kunne også være, det dryppede på Haarby og Glamsbjerg, hvis der skete noget i Assens. Se at få skabt centrum og nogle ringe, der spreder sig. Lad os for h...... få skabt den hovedby. Arkivfoto: Robert Wengler