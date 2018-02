Imens der snakkes om pige-skoler, hvor drengene ikke kan følge med pigerne i de boglige fag, har Tallerupskolen oprettet et valgfag, hvor drengene, der har hænderne skruet rigtigt på, kan lære at bygge og mure. Lærer Kristian Lindegaard håber, det kan inspirere til at vælge en teknisk uddannelse.

- Jeg har valgt det her fag for at bruge hænderne, det har vi nemlig ikke meget mulighed for i skolen, siger 15-årige Niclas Jensen fra 9.b med boremaskinen i hånden.

Håndværksfag "Håndværk" er navnet på det valgfag som Tallerupskolen siden i sommers har tilbudt sine 7. - 9. klasses elever. Det er matematik og naturfagslærer Kristian Lidnegaard, som er initiativtager til valgfaget. To timer om ugen mødes 14 drenge og deres lærer for at bygge sammen. Faget har til formål at lære eleverne grundlæggende byggefærdigheder. Drengene prøver både at mure, tømre og lærer om elektricitet. Det spæde håb med faget er for lærer Kristian Lindegaard også, at det inspirerer drengene til at tage en erhvervsuddannelse.

Drengene har allerede haft et mure-forløb og er nu ved at bygge et hus, der når faget stopper gerne skulle stå færdigt med døråbning, gipsvægge og tag.

- Jeg synes, det er fedt at stå med et fysisk resultat, siger Niclas Jensen.

Noget som lærer og initiativtager til faget, Kristian Lindegaard, også lægger vægt på, hvorfor han fik en murer og en tømrer ud og introducere drengene for deres håndværk.

- Det er mere autentisk, de hører bare efter, når det er en rigtig tømrer, der står og fortæller dem, hvordan de skal gøre, og ikke bare deres lærer, siger Kristian Lindegaard, der også underviser i matematik og naturfag.

Han har et håb for drengene.

- Der er simpelthen for få der søger en håndværks- eller teknisk uddannelse, så kan jeg bare få en til at gå i den retning, siger Kristian Lindegaard og forklarer, at han oprettede faget, for at lave et tilbud til de drenge, der gerne ville kunne lægge bøgerne og bruge hænderne.