Rudkøbing: Til "Områdefornyelse i Rudkøbing bymidte" er der afsat en pulje til nye initiativer og samarbejder.

Ifølge citymanager Anne Mette Wandsøe er det en forudsætning for at få del i midlerne, at projektet kan være med til at sætte mere skub i udviklingen af Rudkøbing som en spændende handelsby. Pengene kan søges af handelsstandsforeningen eller en gruppe af forretningsdrivende i Rudkøbing, og der er mulighed for et tilskud på op til 10.000 kroner pr. projekt.

Alle gode ideer behandles i første omgang fortroligt. Der bliver så mulighed for at uddybe ansøgningen ved et møde, og efterfølgende bliver ansøgningen forelagt styregruppen for "Aktion tomme butikker".

- Skriv et par linjer om jeres ide. I skal selv levere noget medfinansiering, og det vil være en fordel, hvis I er flere, der er gået sammen om et projekt, oplyser Anne Mette Wandsøe.

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge de indgår frem til den 15. marts. De skal sendes til Anne Mette Wandsøe på amw@langeland.dk. /EXP