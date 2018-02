Ferritslev: En levende legende er med, når Dansk Slager Parade drager på landevejen. Bjørn Tidmand, som mange husker fra ørehængere som "Lille sommerfugl" og "Nu ta´r jeg til Dublin med det første fly", gør således comeback efter 11 års fravær fra dette foretagende. Bjørn Tidmand er ikke gået på pension trods sine 77 år.

Dansk Slager Parade gæster igen i år Ferritslev Fritidshus. Det bliver søndag 18. februar kl. 14.

Modellen er, at en række musikere og sangere fremfører et hit fra deres storhedstid, men at der også er mulighed for nogle særlige sammensætninger af de optrædende. Hvordan er ikke offentliggjort, men det bliver ganske givet kun denne ene gang, man kan opleve dette.

Bjørn Tidmand deltog i den allerførste i udgave af Dansk Slager Parade tilbage 1997 og stoppede ti år senere, altså i 2007.

Holdet på den 21. Parade er altså Bjørn Tidmand, "Lille sommerfugl", og derudover Gry Johansen, "Kloden drejer", John Andersen (Rocking Ghosts), "Belinda", Lise Haavik, "Du er fuld af løgn", Lars Stryg, "Aldrig mer' må jeg se dig" samt Anne-Mette Rix, "Du får den kolde skulder". Traditionen tro er det Klaus & Servants, der er turneens musikalske anker, mens Karin Strand-Holm er konferencier ved samtlige koncerter.

Der er således lagt op til nostalgi til den store guldmedalje for det modne publikum, skriver arrangørerne, CB & Ole B. Booking, i en pressemeddelelse.

Billetter kan bestilles på fritidshusets hjemmeside: www.ferritslev-fritidshus.dk eller tlf. 65981315 mandage 16-18. /EXP