Faaborg-Midtfyn: Hvis man gerne vil læse, men er i tvivl om, hvad man skal give sig i kast med, hjælper Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne gerne. Man har netop udsendt "Bogåret rundt 2018" med mulige svar eller i hvert fald inspiration.Hvis man er voksen, bliver man i "Bogåret rundt 2018" opfordret til at læse en bog om erotik i februar måned. De unge opfordres til at læse en "snehvid bog", og børn til at læse en bog om at være venner.- Og så er det endda nemt at holde styr på sin egen og vennernes læsefremskridt ved hjælp af den læseoversigt, der ligger klar på alle Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. Læseoversigten er til at tage med hjem og udfylde med de bøger, man har valgt. Hvis man ikke kan finde læseoversigten, skal man bare spørge en bibliotekar. Læseoversigten kan også printes fra bibliotekernes hjemmeside www.fmbib.dk., siger Mai Villadsen, der er litteraturformidler på biblioteket, i en pressemeddelelse.

Man kan også diskutere med andre via bibliotekets facebookside. /EXP