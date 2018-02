Pension

Lene Christiansen er et kendt ansigt for de, der handler i den lokale Matas. 21 år har hun brugt bag kassen i Erritsø, men det hele startede på Vendersgade for 46 år siden.

- Matas var dengang det tætteste, man kom på et apotek. Vi havde meget mere med sygepleje at gøre, fortæller Lene Christiansen.

Erritsø: Kunderne og de gode kollegaer. Det kommer Lene Christiansen allermest til at savne, når hun den 28. februar for sidste gang ifører sig den sorte bluse, hænger ID-kort-kæden om halsen og møder i Matas i Erritsø. I begyndelsen af januar kunne hun fejre 46 års jubilæum i kæden, men det hele startede på Vendersgade, dengang hun lige var blevet færdiguddannet som defektrice fra apoteket på Axeltorv. Apotekeren døde, og Lene Christiansen kunne ikke fortsætte.

Den ene dag tog den anden, og inden hun så sig om, var hun med til at starte Erritsø-filialen op. Kort vendte hun tilbage til Vendersgade, indtil hun for 21 år siden blev en fast del af inventaret i Erritsø. Den 28. februar har hun sidste arbejdsdag, og selvom hun kommer til at savne de mange snakke med kunderne og de gode kollegaer, ser hun også frem til at nyde foråret i sin have, mange gåture med hunden, men ikke mindst masser af tid med barnebarnet.

- Jeg kommer klar til at savne kontakten, men så får jeg jo nye interesser, når jeg går på pension, lyder det fra den 66-årige.

Lene Christiansen har været så længe i kæden, at hun oplever at ekspedere de voksne, der engang kom i butikken med deres mødre. Snakken går på alt muligt - også ikke-Matas relevant. Det er alt fra, hvordan det går med kundernes børnebørn, det forestående sølvbryllup eller kundernes bryllup. Alle kender Lene Christiansen, og det er sådan, at kunderne kommer ind i Erritsø-filialen og råber, om Lene er på arbejde. Er det ikke tilfældet, lyder svaret.

"Så kommer vi igen i morgen."

Mange af kunderne opfatter Lene Christiansen efterhånden som en slags familie, og det er derfor ikke uden vemod, at hun siger farvel til arbejdslivet og goddag til pensionisttilværelsen.