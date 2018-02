Fastelavn

Han er kendt for sit frivillige arbejde i Fredericia og har tidligere uddelt over 2000 julegaver til trængende børn. Nu står den altså på fastelavn, og samarbejdet med Maskinmesterskolen handler om, at man ønsker at sætte fokus på en bydel i Fredericia, der ifølge Bobbie Nielsen ofte bliver overset.

- Man har nok tendens til at glemme havnen lidt og i stedet fokusere på centrum. Men der sker faktisk rigtig meget dernede, siger Bobbie Bernie Nielsen.

Selve fastelavnsarrangementet foregår på p-pladsen den 17. februar fra klokken 11. Det er et krav, at børnene skal være udklædt, og Bobbie Bernie Nielsen lover, at han også selv vil være klædt ud - som hvad, ved han dog ikke endnu.

De 200 kilo slik er blevet pakket i poser - det tog to mænd omkring 3,5 time at få fordelt - og udgifterne til de mange slikposer har dels Bobbie Bernie Nielsen og dels en sjællandsk sponsor dækket. Blandt de mange kilo sukker gemmer sig en del julegodter.

- Men julen varer lige til påske, er det ikke det, man siger? Der vil være slik til hele familien, og tønderne vil også være fyldt med slik, forsikrer den fredericianske initiativtager.

Der vil være fire tønder, der skal smadres i atomer - samlet gemmer de på 18 kilo slikkepinde.