40 meter under jorden overvintrer 18.000 flagermus i Mønsted Kalkgrubers labyrintiske minegange. Udstyret med varmt tøj og en lommelygte kan man opleve hundredevis af de sovende, flagrende dyr, der hænger oppe under kalkkuplerne, for i ferien åbner kalkgruberne for flagermussafarier midt i vinterdvalen.

En enorm port lukker lys og besøgende ind i minegangene i Mønsted Kalkgruber. De tobenede besøgende vel at mærke, for de flyvende har deres egen, altid åbne indgang over træporten. På den måde kan de 18.000 overvintrende flagermus komme ind og ud uafhængigt af minegangenes åbningstider. For ligesom flagermusene går kalkgruberne også i dvale vinteren over. Den eneste undtagelse er skolernes vinterferie, hvor guidede ture ind i flagermusenes soveværelse bliver afholdt to gange om dagen.

Se åbningstider og læs mere på Mønsted Kalkgruber er et kalkværk, der blev nedlagt i 1953. Det er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, der erhvervede sig området blandt andet for at sikre et af de mest betydningsfulde overvintringssteder for flagermus i Nordeuropa.I kalkgruberne kan man gå på opdagelse i to kilometer menneskeskabte minegange. I vinterferien, i begyndelsen af foråret og slutningen af efteråret kan man desuden opleve flagermus, der er eller går i dvale i grotterne under jorden.Fra 10. til 18. februar er der ekstraordinært åbent i kalkgruberne og to daglige guidede ture bliver afholdt. Man kan også se og ikke mindst dufte området af gruberne, hvor der lagres tonsvis af ost.I sommerperioden vil man desuden kunne gå i grubebiograf nede i minerne.Se åbningstider og læs mere på www.monsted-kalkgruber.dk

I hælene på kalkgrubemedarbejder Arne Friis Hansen kan man bevæge sig ned i de kølige, fugtige miner, hvor vandstøv afsløres i skæret af lamperne, der lyser det meste af turen op. Når man kommer fra vinterkulden, føles den konstante temperatur på otte grader nærmest varm, men næserne begynder hurtigt at dryppe under jorden. I hundredvis af år og frem til 1953 har der været brudt kalk her uden for Mønsted mellem Viborg og Skive. Hver eneste hule, gang og mine er hugget ud med spidshakker ved håndkraft. Arbejdet er formentlig startet i 1100-tallet, hvor man begyndte at bygge hus af sten og derfor fik brug for kalk til mørtel, vurderer Arne Friis Hansen.

Et år som flagermus Efterår: I oktober og november begynder flagermusene at strømme til området omkring Mønsted Kalkgruber. De flyver op mod 150 kilometer for at komme til deres foretrukne vinterhi, men inden de finder stampladserne i gruberne, skal de fylde fedtdepoterne til en lang vinter uden mad. Det gør de ved at overspise insekter i månederne op til dvalen. Det er også i grotterne inden og under dvalen, at flagermusene parrer sig, men hunnerne bliver først gravide i løbet af foråret. I slutningen af november er de fleste af kalkgrubernes 18.000 flagermus gået i vinterhi.Vinter: Flagermusene hænger fra kuplernes lofter, sidder på fremspringende hylder eller har gravet sig ind i løs kalk. Hele vinteren er deres kroppe i dyb dvale, stofskiftet er næsten gået i stå, pulsen slår 5-6 slag i minutter, kropstemperaturen er cirka 10 grader, og flagermusene trækker knap vejret. Omtrent en gang om måneden vågner de op og tager en lille flyvetur i grotterne, der er det perfekte overvintringssted. De konstante otte grader gør, at flagermusene ikke fryser, den høje luftfugtighed betyder, at de ikke tørrer ud, og de højloftede kupler sikrer, at flagermusene kan hænge i fred for mink og mårer, lige indtil de begynder at vågne fra dvalen i slutningen af marts.



Forår: I løbet af vinteren har flagermusene tabt en tredjedel af deres vægt, så de har brug for næring, når de vågner af dvalen i slutningen af marts og begyndelsen af april. Det er på det tidspunkt, hvor der begyder at komme insekter i luften igen. Flagermusene forlader deres hi og flyver ud til deres sommerkoloni. Ligesom de har faste pladser i kalkminerne, vender de også hvert år tilbage til det samme område om sommeren. De finder vej ved hjælp af ekkolokalisering, der tegner et lydbillede af landskabet under de flyvende flagermus. Når stofskiftet stiger, bliver flagermushunnerne gravide, da sædceller og æg bliver sammensmeltet, og fosteret begynder at udvikle sig.



Sommer: Til sankthans føder flagermusene deres unger. De får en unge om året, undtagen når der indimellem kommer tvillinger. Om sommeren lever flagermusene deres liv. Vand- og damflagermus slår sig ned ved søer og moser og fanger insekter i vandoverfladen. Andre bor i parcelhuskvarterer, hvor der er en god variation af buske og træer. I sensommeren begynder de første unge flagermus at finde tilbage til kalkminerne for at forberede vinterdvalen, der begynder i slutningen af efteråret.

Man ved det ikke præcist, ligesom man ikke ved, hvor stort et forgrenet net af gange der er under jorden, men et kvalificeret og svimlende bud er en labyrint på 60 kilometer. Så lang er flagermussafarituren knap nok. Omtrent 800 meter går man for at se de små, forputtede flyvere, der er gået i vinterhi i kalkgruberne. 40 meter under jorden findes nemlig det perfekte dvale-klima for flagermusene. Den konstante, lave temperatur, fugtigheden og de højeloftede kupler, gør det til et ideelt og sikkert sted at overvintre. Derfor samles flagermus fra det meste af Jylland og det nordvestligste Fyn hvert efterår ved gruberne for at finde ly for vinteren.

- Flagermusene flyver helt op til 150 meter fra deres sommerkolonier herop. I 60'erne og 70'erne ringmærkede man flagermus for at finde ud af, hvor langt de fløj, men det gør man nu ikke længere i Danmark. Vi havde en flagermusforsker heroppe for nogle år siden, der fandt en ringmærket flagermus. Så enten måtte den være virkelig gammel eller også kom den fra Tyskland, hvor de stadig ringmærker. De fandt ud af, at den havde fløjet 340 kilometer fra Kiel, men det er nu usædvanligt, fortæller Arne Friis Hansen.