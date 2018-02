Da der ikke længere kommer penge i kassen, har John Rask Nielsen, administrerende direktør for Munkebo Speedway Center ApS, besluttet at sætte centret under tvangsopløsning.

- Og når der ikke kommer nogen indtægter, og der jo altid er daglige udgifter i et firma, er man nødt til at stoppe, mens legen er god. Og da der ikke var nogen udsigter til, at Kerteminde Kommune ville støtte vores byggeplaner, kunne jeg ikke se anden udvej. Det er jo kommunens matrikel, understreger han.

- Når grundlaget for at køre speedway i Munkebo er fjernet, er der jo ikke nogen forretning. Så må den lukke, siger en ærgerlig, John Rask Nielsen, der er administrerende direktør i Munkebo Speedway Center ApS.

For John Rask Nielsen var det ikke let at beslutte, at Munkebo Speedway Center ApS nu skal lukkes ned.

- Det var beslutning, der gjorde ondt, meget ondt. Især fordi vi var blevet sådan en stor succes med alle de mennesker, som vi var, pointerer han og fortæller, der var fem-seks mennesker ansat på heltid, og centret havde otte til 10 mennesker i jobtræning hver eneste dag.

- Vi generede omkring 120.000 kroner i tilskud til de lokale foreninger. Jamen, jeg kunne blive ved i timevis. At det bare bliver lukket ned med et pennestrøg, det er frygteligt for alle parter.

Den administrerende direktør i Munkebo Speedway Center ApS mener, at centret var godt for Keminde Kommune.

- Især for Munkebo-området. Det var så god en aktivitet. Vi trak omkring 1700 mennesker i snit - altså omkring 15.000 tilskuere pr. sæson. Det gav omsætning og positiv snak om området. Byen blev brandet. Vi var i landsdækkende tv. Vi var i BBC (britisk tv. red.) med en særudsendelse.

- Derfor er det her så fuldstændig uforståeligt. Det var jo noget andet, hvis det ikke kunne hænge sammen, og der var ballade. Her var alle enige og glade. Så det var en sort dag, da jeg måtte beslutte at lukke.

I den kommende tid venter der for John Rask Nielsen møder med skifteretten.

- Det skal jo lukkes. Der er jo ikke noget at gøre. Så må vi bare finde ud af, hvordan vi får det gjort. Det er trist, siger han.