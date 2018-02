Politiets efterforskning har afsløret over tusind mennesker i at dele sex-optagelser af børn. Retssagerne er nu gået i gang.

Retssag: Aldrig tidligere i dansk retshistorie har så mange, 1004, været sigtet i en og samme sag som i sagen om delingerne af en sex-video med 15-årige børn. Her følger et overblik over sagen.

1)

Mandag den 6. februar tog retten i Randers hul på den første sag om delinger på sociale medier af videooptagelser af to 15-årige, der dyrker sex. Netop på grund af de deltagendes alder, er sagen ekstra alvorlig. Selv om den seksuelle lavalder er 15, gælder der en 18 års grænse, når det drejer sig om optagelse og publicering af billeder og video; i disse tilfælde er der tale om børneporno.

2)

I den første sag i Randers blev en 20-årig mand fra Syddjurs idømt 30 dages betinget fængsel. Senere samme dag blev en 19-årig i retten i Lyngby idømt 40 dages betinget fængsel. Dagen efter, også i Lyngby, blev en 22-årig mand idømt 10 dages betinget fængsel og en 17-årig 20 dages betinget fængsel. De forskellige længder på fængselsdommene er udtryk for, at sagerne ikke kan sammenlignes på millimeter. En væsentlig faktor er hvor mange, de hver især har delt optagelserne med, lige som det også spiller ind, hvor gamle de var, da de foretog delingerne.

3)

Med de fire domme indtil nu er der udstukket en retlig linje, der fastslår, at de sigtede dels er strafansvarlige uanset om de har vidst, at det var børn på videoerne, dels at graden af deres lovovertrædelser er i en kategori, der udløser frihedsberøvelse, omend de alle slipper for at komme bag tremmer, hvis de i løbet af det næste år ikke på ny forbryder sig mod loven.

4)

I første omgang har anklagemyndigheden udvalgt ti sager, der skal fungere som prøvesager netop for at få udstukket en retspraksis og en linje for de straffe, den slags lovovertrædelser skal udløse. De ti sager, og dermed de fire, der i den forløbne uge blev afgjort, bliver afgørende for, hvordan de øvrige sager falder ud. Hvor mange af de 1004 sigtelser, der ender med tiltale og dermed retssager vides endnu ikke.

5)

Videoerne af de to 15-årige blev optaget i 2015. De er siden delt på Facebooks chatrum Messenger. To af de drenge, der optog videoerne, blev i 2016 straffet administrativt med en bøde til hver på 2000 kroner. De 1004 sager, der nu er blevet taget hul på, vedrører de personer, som efterfølgende har spredt videoerne. Ifølge anklagemyndighederne er der tale om ca. 5000 delinger i alt.

6)

Samtidig med at den store sag blev indledt ved retterne i Randers og Lyngby, rejste Østjyllands Politi sigtelse mod foreløbigt fire personer i en helt anden, men tilsvarende sag i Aarhus. Her er der tale om en video af seksuelt samkvem mellem en 13-årig pige og en 14-årig dreng.

7)