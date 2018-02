1 / 3

I 1970 brændte Lunds Klædefabrik på hjørnet af Vendersgade og Nørre Voldgade. En ny udstilling lavet af Museerne i Fredericia sætter i ord, men mest i dramatiske billeder, fokus på store brande i Fredericia. Dem har der nemlig været en del af de sidste 100 år. For eksempel også den enorme havnebrand for to år siden. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn