Lyng: Ni elever fra Erritsø Fællesskole har fået en virkelig god idé.

Så god, at de søndag og mandag er rejst til Trondheim i Norge for at præsentere den. Idéen er at omdanne saltvand til drikkevand via et særligt sugerør. Den har eleverne på 6. årgang i Højmosen i Lyng udviklet i science-konkurrencen First Lego League.

- 10 hold er udvalgt til en skandinavisk finale. Vores hold er udvalgt blandt 900 deltagere i hele Skandinavien, så det er lidt af et nåleøje, siger lærer Nadia Kaufmann Iversen.

“ Det var virkelig fedt, da vi fik at vide, vi skulle til Norge. Valther Larsen

Dommerne lagde blandt andet vægt på, at idéen vil kunne sættes i produktion. Eleverne håber, at det lille sugerør en dag kan sidde i redningsveste.

- Hvis der sker en ulykke på havet, og der ikke er nok vand i redningsbådene, kan man få vand ved at drikke fra sugerøret, fortæller eleven Hjalte Roetink, som er med på holdet.