Den 12. februar holder Fredericia Billard Klub åbent hus, hvor alle - unge som gamle - er velkomne til at lægge vejen forbi til et gratis spil, en kop kaffe og en lille snak.

- Vi vil rigtig gerne åbne fleres øjne for sporten. De fleste kender den fra værtshuse, men den er mere og andet end det. Så vi håber på at få fingre i både erfarne spillere såvel som begyndere, fortæller Ole Jensen, der står bag arrangementet.

Billardklubben, der går under navnet Fredericias Billardklub, er en sammenslutning af de to fredericianske billardklubber BK35 og BK62, der i 1993 flyttede ind på adressen. Her har den befundet sig lige siden, og dens små 50 medlemmer har dagligt haft stor glæde af de faciliteterne, der er til fri afbenyttelse, når først kontingentet er betalt. Dog håber de på en udvidelse af medlemsskaren, hvorfor de holder åbent hus den 12. februar fra kl. 13-17 og igen fra kl. 19-21.

Har man aldrig prøvet kræfter med billard før, er det således ingen grund til at holde sig væk. Der vil nemlig være instruktører til stede på dagen, som vil træne både førstegangspillerne og de mere uøvede i alt fra, hvordan man holder en kø til, hvordan man rent faktisk får point.

En af instruktørerne er netop Ole Jensen, som også er bestyrelsesmedlem i Fredericia Billard klub. Han har været medlem af klubben de sidste fem år. Han har for ganske nyligt taget en instruktøruddannelse hos Den Danske Billard Union, så han kan få hjulpet flere medlemmer ind i klubben. For ham er det både samværet og sporten selv, der gør, at han selv er medlem.

- Jeg spillede en del billard, da jeg var yngre, men havde ikke tid til at gøre mere ved det. Derfor lovede jeg mig selv, at jeg ville melde mig ind i en klub den dag, jeg gik på efterløn, og her er jeg så - og det er jeg rigtig glad for, siger han med et stort smil og fortsætter, mens han viser rundt i klubbens lokaler:

- En ting er, at jeg virkelig er glad for sporten: Man får både pulsen op og mærker et adrenalinsus under kampene. Men fællesskabet er også rigtig vigtigt; vi har et godt kammeratskab hernede og tonen er rigtig god.