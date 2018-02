Der er ting, der bare skal køre. Bilen, opvaskemaskinen, tørretumbleren og græsslåmaskinen for at nævne eksempler på den maskinpark, jeg har som så mange andre. Jeg er på ingen måde en af dem, der higer efter at vide, hvordan maskinen fungerer. Jeg vil ikke vide det. Den skal bare du. Og når den så ikke gør det, har jeg absolut intet behov for at skille tingene ad og samle dem igen for lige at få taget temperaturen på maskinen, hvis man ellers kan det. Derimod bliver jeg nærmest handlingslammet, og jeg er rystende nervøs for, at når en af maskinerne sætter ud, så smitter den de andre.

For en uge siden var det tørretumbleren med bugen fuld af hovedparten af matriklens håndklædebestand. Det var en klam fornemmelse på flere måder at åbne for lågen lørdag morgen og konstatere, at der intet var sket i nattens løb med håndklæderne i tørretumbleren, selv om de nu skulle være tørre. Maskinen stod bare og knurrede, men tromlen flyttede sig ikke. Det var på mange måder godt, for så kunne det blot være drivremmen, der var faldet af eller knækket, lød det overbevisende på flere hjemmesider for hvidevarereparatører ved en hurtig søgning på nettet. Man kunne eventuelt lige prøve, om man kunne dreje tromlen rundt med håndkraft, for så var det endnu et tegn derpå. Som sagt, så gjort, selv om jeg skulle bevæge mig et stykke ud af min komfortzone.

Hvidevarerepatørerne stillede også spørgsmålet: "Vidste du, at langt de fleste reparationer kan gøres for under 1000 kroner?". Det ved jeg nu. 1000 kroner kostede det for ikke engang en halv times arbejde, og samme aften var det en gratis glæde at sidde ude i bryggerset og betragte tromlen og tænke: "Nu ruller vi igen!".