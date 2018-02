Det viste sig, at fadæsen var helt og aldeles min egen skyld - jeg havde såmænd bare glemt at suge piller fra kælderen op i "dagtanken". Det var hurtigt klaret, så jeg kunne med forholdvis god samvittighed sætte mig med Hunni foran fjernsynet. X Factor - så kan man sgu lige så godt rode med fyr ...

Og så kunne jeg selvfølgelig i vanlig stil tilføje, at fruen blev sur og kommanderede mig på plads i fyrrummet - det skete nemlig fredag aften, og det er jo ikke skide sjovt at sidde og fryse om tæerne hele weekenden - vel!

Og det sidste var tilfældet, men det er jo, hvad der sker: Hvis tanken med piller har været helt tom, skal man (manuelt) køre nogle minutter med sneglen, før man starter fyret igen for at sikre en jævn tilførsel af piller. Jeg havde åbenbart ikke ladet sneglen køre længe nok - det gjorde jeg så nu, og alt var godt.

Men med tiden lærer de følsomme tæer at registrere, om gulvet er blot en enkelt grad for koldt - og så ved man straks, hvad klokken er slået: Enten er det modbydeligt koldt udenfor, eller fyret er gået i stå.

Men næste morgen var det en ganske kølig fornøjelse at sætte fødderne ud på gulvet - ikke sådan rigtig koldt, for gulvvarmen er af den gode gamle slags, som er støbt ned i 10 cm beton med et lag mursten ovenpå: Det vejer jo flere hundrede ton og er længe om at blive varmet igennem, men til gengæld holder det på varmen i flere dage.

Men (1) det var blevet sent, (2) jeg var lidt sur og (3) jeg fik ubehagelige flashbacks til fortiden, hvor jeg kæmpede en evig kamp med at holde et andet "automatisk pillefyr" kørende - skulle dette mareridt nu til at gentage sig?

- Nå, tænker man - det lyder da interessant, men hva' fa'en skal jeg gøre ved det? Med halvdårlig samvittighed tænkte jeg også lidt på, at det muligvis var ganske længe siden, at jeg havde renset fyret - men det er jo en nordjysk RTB med automatisk rens og hvad ved jeg - det skal bare køre, og jeg har selv skrevet i avisen, at det er skide genialt!

Af med brænderen, så vi kan kigge ind i kedlen - og ganske rigtigt, der lå en kæmpe dynge slagger så store som knytnæver i bunden af kedlen - wauw - det behøver man jo ikke at være autoriseret fyrmester for at se problemet i.

- Du skal åbne toppen af kedlen - her er to låger, som du tager af - under dem gemmer sig to "røgvendere", som du løfter ud - og så skal det hele renses.

Nej, det kørte overhovedet ikke - jeg genstartede et par gange, men der var tydeligvis noget rivende galt, for der steg stadig røg baglæns op igennem skakten til pillesneglen - altså intet træk i kedlen. Jeg læste brugsforvirringen, men fandt kun et godt råd om at tilmelde sig fast service hos en professionel. Men jeg hader den slags, og det var i øvrigt søndag, og enhver kan regne ud, hvad en servicemand koster i weekenden - ikke den onde lyn'me!

Hvorfor havde jeg dog ikke gjort det for længe siden? Fordi der både her og hisset står en masse om, hvor genialt det er med automatisk rensning - og så står der kun med småt, at kedlen i øvrigt skal renses én gang om året. Men ikke ét sted står der en lyd om, at DEN rensning foregår ned igennem toppen af kedlen - eller en tegning, så man selv kan regne det ud.

Okay, jeg gjorde, som den gode Lars sagde: Åbnede toppen af fyret - det er ganske let, for alt er nydeligt og gennemtænkt arrangeret, så jeg stod snart med de vaflede retardere (røgvendere) i hånden. De var helt blokerede, så jeg gav dem en tur med stålbørsten - rensede toppen af kedlen - og samlede det hele igen. Det tog en times tid, og med lidt øvelse kan det gøres på et kvarter.

Og askesneglen var simpelthen kørt fast i stumper af slagger. Med en tang fik jeg den lirket løs, og så satte jeg den til "manuel kørsel" - wauw: En halv spandfuld aske og slagger blev skubbet ud - og så åbnede jeg for en sikkerheds skyld toppen én gang til, halede retarderne op og stak et stykke vinklet rundjern ned i det smalle rum - og ragede rundt: Yderligere en halv spand aske raslede ned og blev skubbet ud af sneglen.

Nej, sådan gik det ikke - nu ville pillesneglen nemlig ikke køre, og ved et tilfælde opdagede jeg, at askesneglen heller ikke kørte - og Lars Tekniker var gået hjem - fanden og sgu: De sidste klodser og pinde fra værkstedet røg i ovnen, og da jeg stod op her til morgen, var jeg i krigshumør og ringede straks til NBE: Hva' fanden er meningen? Men der var selvfølgelig ventetid, så jeg stak piben ind og smøgede ærmerne op.

Endelig startede fyret uden fejl - det er nu en time siden, og det kører for fulde gardiner i dette øjeblik. Og for lidt siden ringede så selveste chefen for NBE's tekniske afdeling - han hedder Søren, og han er helt igennem nordjyde, så han blev ikke spor forskrækket, da jeg hældte en spand lort ud - jeg hørte faktisk tydeligt, at han sad og klukkede:

- Nå, så kan du måske lære, at "automatisk rensning" kun betyder, at RTB'en i det daglige holder sig selv ren og i topform - men én gang om året skal den faktisk renses helt og aldeles manuelt - Hr. Bjerre!

Set i det der ulidelige bakspejl må jeg indrømme, at samtlige problemer er udløst af min egen dumhed - og at det dybest set er flot, at fyret har kørt i tre år uden at blive korrekt renset. Der er altså intet at udsætte på RTB'en, og det er helt min egen skyld, at jeg ikke for længst har undersøgt, hvori forskellen imellem den daglige og den årlige rensning består.

Men Søren gav mig til gengæld ret i, at NBE ikke just råber ud over hustagene, hvordan man udfører den årlige hovedrengøring.

- Det er, fordi RTB'en ikke er tiltænkt gør-det-selv'ere. Det er jo ikke noget helt billigt fyr, men til gengæld passer det helt sig selv i det daglige, og det årlige tilsyn og rensning klares normalt af forhandleren via en servicekontrakt.

- Den typiske ejer har altså ikke brug for at vide, hvordan kedlen er skruet sammen - og hvordan den renses. Men det står jo ikke i Grundloven, at man skal være en typisk kunde med servicekontrakt, og jeg lover hermed, at vi vil forbedre informationen for RTB'en - så gør-det-selv'ere kan finde de oplysninger, som de har brug for, på vores hjemmeside.

Se, det er jo en indrømmelse og et løfte, som vil noget: Jeg er et fjols - Søren er en guttermand! Nu vil jeg snuppe en kop kaffe. Så vil jeg lave gyngestolen færdig og justere båndsaven - det har jeg nemlig forstand på, og så kan du læse om det i næste uge!

Ps: Og bedst som jeg sad og dryssede kommaer ud over teksten og rettede de værste stavefejl, så kom skorstensfejeren - og jeg sværger, at det var rent tilfælde. Men jeg satte ham ind i situationen og pralede i høje toner af, at fyret var renset i hoved og mås, og skorstenen havde jeg også tjekket - så der var faktisk ikke noget for ham at lave!

- Nåh, når jeg alligevel er her, tror du så ikke ...

Han var ikke til at stoppe, og et minut senere sad hans kost fast i det to meter lange aftræksrør, og når han trak den tilbage, var der spor af sort mudder på kosten.

- Det ser ikke godt ud!

Han forklarede, at det nok handlede om, at fyret har kørt helt skævt i nogen tid: For lidt luft og for lav røgtemperatur kombineret med koldt vejr - så dannes der kondens i den udendørs del af røgrøret, som fører fra fyrrummet til den fritstående skorsten.

Den stakkels mand knoklede uden at brokke sig i en stiv klokketime for at få hul igennem - og så var der endda et gratis bonus-råd til afsked:

- Ta' lige at få den udendørs del af røret isoleret, så det ikke sker igen.

Tak Hr. Skorstensfejer - det skal ske!