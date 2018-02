Februar er den korte, men langtrukne måned med stive sorte grene og tung muld, der indkapsler vinterens kulde. Det er nu, tålmodigheden bliver sat på prøve, hvis ikke man forstår at hygge sig. Solvejg skrev så sødt til mig, at hun ikke var bekendt med udtrykket "Armchair Gardening", før hun læste det i haveklummen. Begrebet havde givet ord for at sysle i en god stol på en vinterdag med læsning af litteratur om blomster- og grøntsagsdyrkning. Her falder roen på, og man lader nye idéer knopskyde. Vi er nemlig fortsat dér, hvor jorden udenfor enten er bundfrossen eller under alle omstændigheder så kold, at frø ikke spirer, og det virker forceret at begynde at luge. Det, vi kan gøre, er at kaste os over behagelig planlægning og forberede sæsonens første kim i den lune vindueskarm; en fin grobund for en flot og frodig have om nogle måneder.

De første spirer

I min vindueskarm er chilierne på vej. Jeg kan undre mig over, at jeg til stadighed er ellevild, når en lille stilk med bøjet nakke baner sig vej og åbenbarer friske grønne blade. Men sådan er det. Jeg er begejstret over underet frembragt af fire simple ting: En urtepotte, såjord, et lillebitte frø og vand. Et andet aspekt er forventningens glæde. Der er så meget skønhed gemt i frøenes dna, og når det gælder de spiselige vækster, åbner der sig en verden af varierede lækkerier, man udelukkende finder, hvis man dyrker sine grøntsager, krydderurter og frugter selv.

Direkte duft til hjernen

Smukke planter og vækster med velsmag får et dybt aftryk af udmærkelse, men duft må heller ikke mangle. Duft kan på et splitsekund appellere til erindring om specielle oplevelser, steder, årstider og mennesker, man holder af. Derfor handler denne klumme om havens næsepirrende mynte. Mynte er en nem krydderurt at dyrke, og den har et langt bredere potentiale end skarp pebermyntearoma. Man kan få mynter med noter af jordbær, basilikum, anis, appelsin, solbær, æble, grapefrugt og lavendel for blot at nævne nogle eksempler fra min egen samling. Og mynterne bruges i køkkenet til for eksempel kager og desserter. Hakkede mynteblade er også lækre i salat eller dressing, og bladene kan bruges som madpynt. Sidst, men ikke mindst, er mynte fantastisk forfriskende i en velduftende urtete. Vanedannende! Til te kan man bruge "ren" mynte eller blande med andre urter, for eksempel brændenældeblade for at gøre teen endnu mere sund. Friske urter indeholder flest aktive stoffer, men for at gemme kan mynteblade og brændenælde tørres, så man har til de lange vintermåneder, hvor man nyder godt af myntens virushæmmende og antiseptiske effekt og brændenældebladenes udrensende og immunstyrkende egenskaber. Tænker vi videre i det lille husapotek, kan mynte lindre insektbid; Pluk et mynteblad og gnid det på det kløende og sviende sted på huden. Mynte er ydermere god for fordøjelsen og virker vanddrivende og letter kvalme.

Formering af mynte

Det er nemt at få flere mynter. Man knækker ganske enkelt et stykke af de kødfulde rødder på 10-15 centimeter og lægger rodstykket vandret i en potte med så- og priklemuld. Dæk med cirka 2 centimeter muld og pas potten med vand. Snart myldrer små grønne mynteblade op. Mynte er flerårig, og planterne er som regel gode til at klare sig igennem årets kolde tid. Jordbærmynte og mynterne med citrusduft kan dog være lidt sarte, så dem sætter jeg i drivhuset vinteren over. Det bevirker også, at de skyder tidligt om foråret. Mynte trives i både sol og skygge. Når planten blomstrer, er det med rosa, hvide eller violette blomster. I fuldt flor er mynten dekorativ og omsværmet af nyttige summende insekter, så det er en sand fryd for øret. Mynte er køn i krukker. Samtidig tæmmes planten på den begrænsede plads, hvilket er praktisk. Hvis mynte vokser frit i et bed i haven, spreder den sig ukrudtsagtigt.

Tips