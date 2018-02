Krydstogt

Steen Schneller Larsen er uddannet hos ØK og har siden været ansat i blandt andet Danske Bank, Fionia Bank og Nordea og har både været bosat i København og Fredericia. I dag er han som pensionist bosat i det hus på Ternevej, hans far byggede i 1964, hvor han som barn ofte stod på tagterrassen og kiggede på skibe i Lillebælt. Som pensionist har han selv haft mulighed for at komme ombord og rejse med krydstogtskibene. Sammen med kæresten Kirsten er det blevet til adskillige krydstogtoplevelser.

Parret vil også gerne af sted i år, men hvor turen går hen, er endnu ikke besluttet. Mens han overvejer næste destination, kan han følge skibene via app'en "marine traffic".

- Jeg bruger en til to timer om dagen på min skibfartshobby. I gamle dage kunne jeg se, når lodsbåden sejlede ud, for så kom der et skib. Nu kan jeg se det helt automatisk via app'en, og så har jeg ingen spildtid. Marine traffic har gjort det meget nemmere. Det samme gælder, når vi er på krydstogt. Så kan jeg se via app'en, hvilke skibe der ligger i den havn, hvor vi lægger til. Der er meget for mig at se i de store havne, vi anløber, og i den engelske kanal og Middelhavet, hvor vi har været på nogle af krydstogterne, fortæller Steen Schneller Larsen.