Skoven ejes af præsteembedet ved Vester Skerninge Kirke, og det er skovbrugskandidat Peter Friis Møller, der rådgiver menighedsrådet og har lavet en plejeplan for den fredede godt tre hektar store skov. Han fortæller, at skaderne for fem-seks år siden var både systematiske og voldsomme, mens at de er knapt så store denne gang.

Peter Friis Møller fastslår dog, at han er parat med en politianmeldelse, hvis hærværket fortsætter.

- Nu går vi til avisen og håber, at det får hærværket til at stoppe, men hvis det fortsætter, er der ingen anden vej end en politianmeldelse, siger Peter Friis Møller.

Han gætter på, at det slynglignende vedbend er skåret i stykker i en god mening, for der er mange, der tror, at det kvæler de store egetræer.

- Det er en misforståelse. De kan godt komme til at dække træerne, men de kvæler dem ikke, og de her store, tykke vedbend, som man kunne se før hærværket satte ind, er ikke et almindeligt syn. Det er en del af naturværdien i skoven, som også har stor betydning for insektlivet og fuglelivet, fordi mange fugle og insekter bygger redder eller overvintre i krattet på stammerne, forklarer Peter Friis Møller.