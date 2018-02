BYDELE

Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. En by, hvor studerende bliver til familier med lyst til at slå rod. Hvor eventyrlige oplevelser og internationale festivaler begejstrer byens borgere og tiltrækker flere gæster. En mangfoldig storby under udvikling, der er til at overskue, og som giver lyst til at gå på opdagelse. Og sidst, men ikke mindst, en levende storby med stærke fællesskaber, som er sammensat af alle typer af mennesker, som hver især brænder for deres lokalområde.

Appen Odense Rundt Odense Rundt giver dig overblik over Odenses 49 bydele og lokalområder.På odense.dk/bydele kan du læse mere om nogle af bydelene og møde en række lokale ildsjæle.



Odense Rundt kan hentes til både iOS og Android eller benyttes via



Nogle områder i Odense er under markant udvikling, mens andre udvikler sig stille og roligt i takt med de behov og ønsker, der opstår. Fælles for de mange forskellige bydele og lokalområder i Odense er, at de har hver deres identitet og kvaliteter, og at de, der bor der, er med til at sætte deres præg på området. Det betyder også, at hver bydel har sine egne fortællinger.

På odense.dk/bydele kan du læse mere om udvalgte bydele og møde nogle af de mange ildsjæle, som hver især er stolte af netop deres lokalområde. De fortæller, hvad der gør deres bydel til noget helt særligt, og hvorfor det er perfekt for dem.

På Odense Rundt kan du få overblik over Odenses mange bydele og lokalområder - der er 49 i alt! Mangler der et billede eller en beskrivelse af dit lokalområde, så send det til os via kontakt-ikonet.