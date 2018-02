Sundhed: Behov for lægepraksis i Vollsmose

I nytårstalen nævnte statsministeren Vollsmose som et eksempel på en ghetto med magtesløshed og isolation fra det øvrige Danmark. Hans løsningsforslag skulle være nedrivning af flere boliger i området.

Billedet af Vollsmose i dag er imidlertid betydelig mere nuanceret. Rent faktisk er det et stigende antal unge, som får en uddannelse og efterfølgende fast arbejde. Dertil kommer, at gennemsnitslønnen i området er svagt stigende.Men der er også løbende udfordringer i Vollsmose. Det er således alment kendt, at Vollsmose er hjemstedet for mennesker med store sociale udfordringer. Noget vi i regionsrådet for Region Syddanmark er fuldt ud bevidste om.

På det seneste møde i regionens sundhedssamordningsudvalg i 2017 fik vi en gennemgang af lægedækningssituation i regionen. På denne måde kom Vollsmose faktisk på dagsorden, idet den store befolkningstilvækst i Odense giver basis for at åbne to nye lægepraksisser i kommunen gennem tildeling af to såkaldte ydenumre.I Socialdemokratiet har vi tidligere peget på, at Vollsmose bør have mindst et ydernummer, som kan sikre, at der er en praktiserende læge til at betjene de godt 15.000 borgere, der bor i området, når man medregner de tilstødende bydele, bl.a. Vollsmose Allé og Åsumvej.

Til trods for at Odense Kommune har placeret et sundhedshus i Vollsmose, er der pt. ingen praktiserende læge i området, også selv om det som nævnt er kendt som et område med store sociale udfordringer og deraf tilhørende sygdomsforløb.

Desværre viser forskningen, at har man langt til lægen, samtidig med at man har sociale udfordringer, så venter de fleste meget lang tid, før de opsøger en læge, hvilket naturligvis er til skade både for patienten og samfundsøkonomien.

Vi mener derfor, at det vil være nærliggende at etablere en lægepraksis i det eksisterende sundhedscenter i Vollsmose. I et tæt samarbejde med kommunerne etablerer Region Syddanmark allerede nu sundhedshuse flere steder i regionen for netop at tilbyde borgerne forskellige sundhedsydelser så tæt på deres bopæl som muligt.

For yderligere at gøre det attraktivt at være praktiserende læge i området, kunne et ydenummer opslås som en kombinationsstilling i samarbejde med OUH, med fokus på social- og indvandrermedicin. Sammen med de øvrige tilbud i det eksisterende sundhedshus vil det sikre et betydeligt mere helhedsorienteret tilbud til borgerne og dermed skabe grundlag for en betydelig bedre integration end den, vi kender i dag.At nedrive boligerne og flytte en meget stor befolkningsgruppe løser ikke alene problemerne. Derimod ved vi, at en aktiv sundhedsindsats virker, så hvorfor ikke også i Vollsmose? Og i andre kommuner, f.eks. Billund og Sønderborg, kan man fint finde ud af at fordele ydernumrene efter, hvor befolkningen lever og bor. Dette må også gælde i Odense Kommune.