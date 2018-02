Der er mange læserbreve, som omhandler avisens prioriteringer af stof, både på det redaktionelle område og i den senere tid specielt sporten og for mit eget vedkommende i Gear om lørdagen.

Det er patetisk og i strid med sandheden, at sportsredaktøren i torsdagens avis forsvarer avisens store fascination af OB, Odense Ishockey og håndbold. Hvis disse idrætsgrene skal have så stor plads, billedmæssigt og tekstmæssigt, må I jo for at tilgodese andre læsere udvide sportssektionen med nogle sider.

I torsdagens avis har I til stor glæde også omtalt både skisporten ved det kommende OL og Lasse Normans deltagelse i NM i Odense den kommende weekend og sket ikke nævnt OB. Seksdagesløbet i Ballerup, som blev vundet af par nr. 7, forvises imidlertid til den korte opsummering sidst i sporten, og sådan er det med mange resultater i mange andre sportsgrene: atletik, roning, kajak, tennis mv.

Gear om lørdagen er en stor avis om biler og til tider elektronik, men var tidligere også med indhold for mennesker med interessse for friluftsliv og sejlsport. Det er uforståeligt, at bådfirmaer vil annoncere i avisen, som fuldstændig negligerer sejlsport.

Ved at avisen favner flere interesser, kunne I måske udvide jeres læsertal i stedet for, at folk vælger deres avis fra.