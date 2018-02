Kerteminde: John Olsen fylder 80 år her i 2018. Det fejrer man på Johannes Larsen Museet ved at vise hans syv smukke fugleham-værker, som han har skabt til museet, og et enkelt helt nyt værk. Samtidig sættes fokus på samleglæde og glæden ved at undres. Det gør museet ved i samarbejde med publikum at skabe et undreskab a la John Olsen, som vises i Eventyrrummet fra 23. marts, samtidig med udstillingen af fugleham-værkerne. John Olsen lever tæt på naturen. Han elsker at gå ture og samle ting. Når han finder en naturgenstand, overvejer han, om den er smuk, sjov, spændende eller underlig. Det kan være fugleæg, døde og tørre dyr, grenknuder, dyrekranier og -knogler. Tingene sætter han sammen på flotteste vis i glasskabe. Det er ikke altid, man kan se, hvad tingene er, hvilket skaber nysgerrighed og undren.

Denne undren vil man spille videre på. Alle kan bidrage, og der skal samles ind i perioden 6.-18. februar. Og man modtager ikke ting som kød og blod, understreger museet. /EXP