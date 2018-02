- Danske myndigheder opfører sig som Stasi

Det er nu klart, at Danmark bevidst overtræder EU-lovgivningen med logningsreglerne.

En dom afsagt i december 2016 har gjort det klart, at den sessionslogning, Folketinget pålægger danske teleselskaber, er ulovlig. Alligevel bekendtgjorde justitsminister Søren Pape, at man ikke havde tænkt sig at suspendere sessionslogningen, og nu er ændringen af reglerne endnu en gang udskudt.

Dette ligner til forveksling den situation, udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg befinder sig i, bortset fra at Søren Pape slipper af sted med det. Men hvorfor egentlig det? Fordi danskerne stoler ubetinget og ukritisk på, at det offentlige kun vil vores bedste.

Derfor er danskerne fuldstændig ligeglade med, hvor meget data, myndighederne indsamler omkring deres bevægelsesmønstre, indkomst, trivsel og privatliv, så længe de tror, det er til deres eget bedste.

Derfor er der ingen, der råber op, når der sættes 100 nye overvågningskameraer op i København. De gør jo folk trygge, selv om forskningen ikke kan bekræfte, at overvågning virker forebyggende.

Første gang, vi nogensinde har hørt nogen brokke sig over myndighedernes perverterede omgang med borgernes data, er, da det viste sig, at de anonyme trivselsundersøgelser af skolebørn i virkeligheden slet ikke er anonyme, men bruges af lærerne til at vurdere børnene.

De danske myndigheder er ligesom det gamle østtyske ministerium for sikkerhed, Stasi, bortset fra at Stasi var væsentligt bedre til at passe på de indsamlede data.

Stasi var i det mindste i stand til at holde på sine informationer, indtil muren faldt i 1989. Danske myndigheder smider lange lister med cpr-numre i let tilgængelige skraldespande eller sender dem ukrypterede til den kinesiske ambassade. De danske myndigheder er med andre ord fuldstændig ude af stand til at sikre borgerne data.

Derfor er det så underligt, at vi er efter Facebook og Google og deres dataindsamling, når vi frit lader myndighederne akkumulere meget mere detaljerede data baseret på et ti-cifret unikt tal.

Takket være sammenkøring af offentlige registre er der næsten ikke det, som myndighederne ikke ved om os. Samtidigt er der intet, der tyder på, at staten eller kommunerne er et mere sikkert sted for vores data end Facebooks database.

I denne fagre nye verden er data magt. Data kan bruges til målrettet reklame, forsikringspræmier, kreditvurderinger og meget andet. Data kan sælges og købes som en vare, og netop derfor bør vi være meget mere opmærksomme på, hvad myndighederne foretager sig med vores data.

Målet helliger ikke midlet.

Det gjorde det ikke 1989, og det gør det heller ikke i dag.