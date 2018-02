Jeg læste med interesse Tue F. Müllers indlæg om, at, nu skulle vi gamle igen have den årlige lægeundersøgelse, fordi der havde været en spøgelsesbilist i vores aldersklasse. Men baggrunden for, at han og hans kolleger gerne vil have undersøgelsen tilbage, er jo i virkeligheden, at de gerne igen vil have alle de plovmænd - altså 500 kronesedler - de har mistet, for det kostede jo en sådan undersøgelse.

Jeg har selv haft fornøjelsen af den, vel fem gange, og der var da ikke noget i den, der viste noget alvorligt. Måtte trække på smilebåndet, da en sød, ung kvindelig læge, som midlertidigt var i vort lægehus, måtte tage sig af mig, da min læge havde fået noget akut.

Til undersøgelsen kommer der på tavlen tre ord - ord man skal huske, og da jeg som noget af det sidste blev spurgt om dem og kunne svare hende, blev hun helt imponeret over, at jeg var korrekt, for hun havde hørt, at i virkeligheden var dette det eneste alvorlige, da nogle enkelte patienter måske ikke kunne huske dem.

Ak ja. Vi ældre er irriterende i trafikken, også fordi de fleste af os prøver at ligge omkring de 80 km på landevejene, for så bliver vi jo løbende overhalet, men der er bestemt ikke behov for undersøgelsen.