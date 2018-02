Formand for Lægeforeningens Attestudvalg, Tue Flint Müller (TFM) og Torsten Clasius (TC) fra Svendborg har i læserbreve i FS harceleret over afskaffelsen af de forhadte prøver for bevarelse af kørekortet. TFM går endda så vidt til at skrive, "at der absolut ingen fornuft er bag afskaffelse af reglerne."

Det er dog noget af en påstand over for de seriøse trafikpolitikere, som har fremmet sagen efter grundige undersøgelser i ind- og udland. Svenskerne var de første, der indførte ordningen, men erkendte, at den ingen indflydelse havde på ulykkesfrekvensen, og afskaffede den. Tyskland kom til samme resultat, så de små tal TFM henviser til fra Vejdirektoratet i 2011 (måske ni "demente eller begyndende demens" (det fylder alt sammen) af 100 spøgelsesbilister) har jo ingen påvirkning haft for Folketingets beslutning.Det kan undre, at TFM kan falde for at lægge et så ufuldstændigt læserbrev som Torsten Clasius (TC) til grund for sin argumentation.

TC beskriver hændelsesforløbet, som hans kone har fortalt ham og lyder: At konen på den snoede motorvej syd for Ringe mødte en spøgelsesbilist, som hun og TC i deres optik straks fastslår må være dement, selvom de ikke har set eller talt med pågældende og derfor ikke kan bruges til noget. Det kunne udmærket have været en 17-årig uden voksen ledsager; en sprit- eller stofmisbruger, en træt person eller en uden kørekort. Var det en mand eller kvinde?

Som alle ved, er motorveje ikke bugtede og heller ikke ved Ringe, og man skal gætte sig til, at konen nok kørte mod Svendborg? Det var snevejr, og jeg kunne da godt tænke mig at vide, om konen havde blændet ned og kørt med passende lav hastighed, for med fjernlys er der en hvid mur foran, og hun kan udmærket have opfattet en modkørende i modsatte spor som kørende i hendes sydgående spor, men altså på den rigtige side af midterrabatten? Det undrer mig også, når hun nu har kørt så meget som beskrevet, at hun ikke blot kørte ud i nødsporet og fortsatte sin kørsel, men i stedet chokeret standsede i nødsporet.

Pudsigt nok kørte jeg i bil fra Odense til Svendborg ad samme vej ca. en time senere, og da kom der også en ret voldsom snebyge, og med fjernlys dukkede ret pludselig modkørende ud af snefoget på vej mod nord i det nordgående spor. Kunne sagtens af en mindre habil bilist forveksles kørende i ens egen bane - altså et optisk bedrag?Jeg kørte ca. 60 km/t med nærlys og kunne have klaret enhver situation, hvis en sådan var opstået - også hvis noget lå på kørebanen eller en bil holdt på tværs af kørebanen.

Jeg håber, en fremtidig debat om emnet kommer til at hvile på mere kvalificerede påstande.