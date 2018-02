I to læserbreve er der beskrevet en hændelse med et møde med en spøgelsesbilist på motorvejen. Da det naturligvis har været en chokerende oplevelse, kan man vel gå ud fra, at det i forbifarten ikke har været muligt for nævnte dame at vurdere spøgelsesbilistens alder?

En repræsentant for Lægeforeningen er hurtigt ude med en opfordring til politikerne om at genindføre lægetjekket af os ældre. Der henvises til en rapport fra Vejdirektoratet fra 2011 og nogle tyske statistikker og at dømme efter det oplyste, skulle man tro, motorvejene vrimlede med demente spøgelsesbilister.

Det ser da heldigvis heller ikke ud til at være tilfældet, for ifølge Vejdirektoratets uheldsstatistikker for 2014 og 2015 har der været én dødsulykke i hvert af årene, hvor en spøgelsesbilist har været involveret, og de pågældendes alder er ikke oplyst.