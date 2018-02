Det er en politisk falliterklæring og narresut at give vælgerne at bilde dem ind, man løser problemet med de kriminelle i Vollsmose ved at bryde gode ejendomme ned, beboerne er glade for.

Det fjerner ikke bandeproblemet med et eneste medlem. Om de så bor i Vollsmose, i en rockerborg eller kolonihave er et fedt. Løsningen er at fjerne de kriminelle fra Vollsmose og kolonihaverne, før de er de rene rockerborge.

Det kræver naturligvis handling og en konsekvens, man ikke kan beskylde regeringen for at være i besiddelse af.

Fang forbryderne. Giv dem nultolerance og fortæl Black Army og de andre, at kvoten nu er brugt op. Sæt en proces i gang, der beholder de gode kræfter, der er mange af i Vollsmose. Sæt dem i arbejde, der kan. Kræv, at forældrene opdrager deres børn efter det danske kulturmønster.

Hiv patriarken ned af sofaen og ud på arbejdsmarkedet. Sørg for de unge får en uddannelse. At de kan pakke offerrollen sammen og fortæl, der ikke er mere plads til at lege undermåler. Fortæl det på dansk, og dem der ikke kan forstå det, må lære det i en fart. Ellers ryger de ud, for det gør undermålere.