Debat: Kulturlivet i Svendborg taler også til ungdommen

Min opvækst i Svendborg synger på sidste vers. Snart flyver jeg fra reden til hovedstaden og dens mange potentialer. Men som jeg sidder her og glæder mig og ser frem til studielivet i storbyen, kan jeg alligevel godt ærgre mig over, at der skulle gå flere år, før jeg rigtig fik øjnene op for Svendborgs kulturliv, og hvor meget der udbydes for unge mennesker som mig.

“ At komme fra Roskilde Festival, der rummer en sum af cirka 130.000 festivaldeltagere, til en lille måned senere at befinde sig på Skarø Festivalen med 1000-1500 deltagere, var for mig blot endnu et bud på, hvad Svendborg som havneby med et rigt øhavs liv kan skabe af helt unikke og intime oplevelser.

Da jeg her i mine sabbatår langt om længe fik tid til og mere interesse for at opleve kulturlivet, kom der lidt af en aha-oplevelse.

Svendborg er jo tæt på kulturens mekka for ungdommen. Til trods for byens størrelse er kulturlivet lige så sprudlende som Københavns, hvis byerne var af samme størrelse, og følelsen af at skulle hurtigt afsted for at kunne suge koncerter, foredrag og andre arrangementer til mig i København, vil i stedet erstattes af et lille kulturelt savn, hvor jeg vil huske tilbage på mit andet sabbatår efter gymnasiet - ikke bare på en masse arbejde, men i lige så høj grad intime foredrag på biblioteket, torsdagsjazz og poetry slam.

Disse arrangementer vil højst sandsynligt også kunne findes i København, det er klart, men jeg tvivler på, at det kan skabe den samme tætte, direkte og personlige stemning, som kun intimarrangementer kan gøre det, og kulturlivet i Svendborg har derfor blot efterladt mig med endnu en god grund til at komme lidt oftere på visit.

Til dig som ung i Svendborg, der bærer på et stort (eller et lille) kulturelt hjerte, giver jeg her et par eller flere eksempler på, hvad Svendborg kan byde på - brygget på egne erfaringer:

Musikken spiller en stor rolle for Svendborgs byliv, hvor man gang på gang kan blive draget af alle de tilbud, der dukker på op spillestederne rundt omkring i byen.

Personligt har jeg for eksempel gjort brug af spillestedet Harders, der året igennem udbyder koncerter med upcoming bands i alle genrer, til Hansteds minifestival i slutningen af sommerferien og videre til Arne B's Giant Steps, hvor man hver eneste torsdag aften kan høre jazzen og verdensmusikken udfolde sig i alle mulige tænkelige retninger. Hvis man køber et årskort hertil, får man rabat på koncerterne og endda en gratis én oveni. Et tilbud, man som musikinteresseret, ikke burde gå glip af. På Maskinen kan man komme til dansefest, og på Frederiksøen arrangerer Kammerateriet ind imellem koncerter med landskendte kunstnere.

Hvis man er mere til ro og mag, har jeg et par torsdage været til foredrag på Svendborg Bibliotek blandet med forfatteren bag "Sluk - kunsten at overleve i en digital verden" Imran Rashid, og senest med Jesper Bugge Kold om hans nye roman "Krigsturisten". Førstnævnte var i den grad en øjenåbner for mig, som førstegeneration i en større digitaliseret verden end nogensinde før og dermed relevant for sjæle i alle aldre.

Hvis man hellere vil høre end at læse lyrik, tilbyder Økocafeteriet omtrent hver anden måned i forbindelse med fejringen af PSFyns 10 årsjubilæum og deres "Poe10et kommer", poetiske aftener, hvor poetry slammere og digtere læser op, underholder og fortæller om lyrikkens muligheder anno 2018. Jeg ville foreslå at troppe op en anelse tidligere til fællesspisningen og nyde en luksuriøs middag med mulighed for vegansk eller vegetarisk menu.

Næsten sidst, men ikke mindst, har jeg for nylig været inde at se Baggårdteatrets "Bertolt Brechts Svendborgdigte", en forestilling, der demonstrerer i hvor høj grad digtene er ligeså relevante for nutidens udfordringer, som da de i sin tid blev skrevet og som derfor rummer en betydning og en aktualitet for ungdommen såvel som for alle andre. Der er på Baggårdteatret forestillinger foråret og efteråret igennem, og hvis man har været til en forestilling, gives billettens pris i rabat, når man køber et årskort.

Er man derimod ligeså interesseret i naturen, menneskerne, vores samfund og sammenhængen mellem disse som jeg, kan jeg anbefale Naturamas aftensarrangementer, hvor det hidtil har været muligt at få nogle af de helt store navne på plakaten som for eksempel den verdensberømte geolog Minik Rossing, der fortalte om, hvordan indlandsisens afsmeltning i Grønland kan blive til gavn for fødevareforsyningen i den tredje verden.

På størstedelen af de ovennævnte arrangementer har jeg mildt sagt trukket aldersgennemsnittet en smule ned, men dette må og skal aldrig ses som en forhindring, men derimod en inspirationskilde, hvor unge som mig får adgang til at lære, være nysgerrige og få en indsigt i de menneskers liv, der har varet længere end mit, og som dermed kan agere som et propfyldt idékatalog, med nye interesser man kan erhverve, eller med mulighed for at blive endnu klogere på de eksisterende.

Der skal lyde en stor tak til alle de ildsjæle, som har gjort mit arbejdssabbatår mere spændende og begivenhedsrigt. Jeg håber at have inspireret mine jævnaldrende til at give kulturlivet en skalle, forkæle sine sanser og benytte sig af alle de arrangementer, Svendborg på det punkt tilbyder. Her venter mange unikke oplevelser, det handler blot om at suge til sig.