Debat: Administrativt bøvl forhindrer kampen mod madspild

Læserbrev: Danskerne er blandt de bedste i Europa, når det kommer til at bekæmpe madspild og mange danske supermarkeder går forrest, når det kommer til at give overskudsmad til velgørende organisationer.

Vi har netop overstået en jul, hvor supermarkederne uddelte store mængder fødevarer til værdigt trængende, men uddelingen er administrativt besværlig og bøvlet. Både danske myndigheder og EU har også gjort sit til, at det bliver lettere at udnytte eventuelle overskydende fødevarer, og vi er i Dansk Erhverv glade for, at fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) også har udtalt, at vi skal arbejde for at fjerne bøvlet på området.

For vi oplever stadig en del administrativt bøvl, når det eksempelvis kommer til at give overskudsmad væk til velgørende organisationer. Virksomheder, som vil give overskudsmad væk, bliver mødt af et meget omfattende og ressourcekrævende administrativt arbejde. Der skal selvfølgelig være styr på fødevaresikkerheden, men madspild er en dårlig forretning og en spildt ressource, og derfor er det ærgerligt, hvis administrativt bøvl sender fødevarer, der kunne have været doneret, i skraldespanden.

Der er flere muligheder for at ændre lidt på reglerne, så der skal udfyldes færre papirer og bruges mindre tid hos den enkelte virksomhed uden at det går ud over fødevaresikkerheden. Så fra Dansk Erhvervs side opfordrer vi til at tage fat og sikre, at vi sammen bliver endnu bedre til at bekæmpe madspildet i Danmark.